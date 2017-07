Brys en Van Zandweghe worden vierde in finale lichte dubbeltwee WB roeien Luzern

Niels Van Zandweghe en Tim Brys zijn zondag als vierde geëindigd in de A-finale van de lichte dubbeltwee tijdens de slotmanche van de wereldbeker roeien in Luzern.

De Belgen streden lange tijd mee om het brons maar moesten dat finaal aan de Ierse viceolympisch kampioenen Gary en Paul O’Donovan laten. Zij bleven Van Zandweghe en Brys met ruim een seconde voor.

De winst ging naar de Franse olympisch kampioenen Houin-Azou. Het zilver was voor de Italianen Oppo-Ruta.

Voor Bruggeling Niels Van Zandweghe en Gentenaar Tim Brys was de WB-manche in Zwitserland de eerste wedstrijd die ze dit seizoen samen roeiden. Brys was immers lange tijd out door een stressfractuur. De Belgen tankten meteen vertrouwen voor het WK, dat eind september in het Amerikaanse Sarasoto-Bradenton plaatsvindt.

Uitslag van de A-finale in de lichte dubbeltwee op de wereldbekermanche roeien in het Zwitserse Luzern:

1. Houin - Azou (Fra) 6:12.96

2. Oppo - Ruta (Ita) 6:15.43

3. Gary en Paulk O’Donovan (Ier) 6:18.15

4. Van Zandweghe - Brys (BEL) 6:19.30

5. Nikolaidis - Konsolas (Gri) 6:19.95

6. Simanek - Vrastil Jr (Tsj) 6:21.34