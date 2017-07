Inbreker verdrinkt 4 puppy’s in emmer tijdens woninginbraak

Een inbreker heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier puppy’s verdronken tijdens een woninginbraak in het Nederlandse plaatsje Heesch. Na een melding van de bewoonster vond de politie in de tuin een emmer vol water waarin de dieren verdronken waren. Dat meldt Algemeen Dagblad.

De bewoonster hoorde om 00.30 uur gerommel op de benedenverdieping. Ze belde meteen de politie op om melding te maken van een inbraak. Bij aankomst zagen de agenten dat het vliegenraam bij de achterdeur van de woning was opengesneden.

De vrouw merkte ook op dat vier van haar zes puppy’s ontbraken in de woning. Toen de agenten op zoek gingen, zagen ze in de tuin een afgedekte emmer staan. In de emmer hing een tuinslang, waarvan de kraan nog openstond.

De vier vermiste hondjes waren door de inbreker verdronken. De politie kon niets meer doen om de dieren te reanimeren. “De politie is op dit moment op zoek naar getuigen om zo de dader op te sporen van deze laffe daad”, zo meldde de politie Oss nog op haar Facebookpagina.