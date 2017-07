Limburgse wielrenner is er slecht aan toe na zware val: “Onherstelbare schade aan hersenstam”

Beringen -

Gert Claes, de Beringse wielrenner die vorige maand zwaar ten val kwam tijdens een wedstrijd voor eliten zonder contract in Tienen, is er slecht aan toe. “Er is onherstelbare schade aan de hersenstam waardoor het heel moeilijk wordt voor papa om nog wakker te worden”, zegt zijn familie op Facebook. “Toch zien we dat hij ervoor blijft vechten en dat zullen wij ook blijven doen.”