Maker van Facebookpagina voor onenightstands: “Vraag over condoom blijft behouden”

Antwerpen -

De controversiële Facebookpagina ‘UAntwerpen FWB’ heeft inmiddels al 1400 gebruikers. Op deze pagina kunnen studenten een match vinden voor een onenightstand. Critici zijn echter bezorgd over de vraag of je seks wil met of zonder condoom, want dat zou aanzetten tot onveilig vrijen. De Antwerpse student die de pagina ontwikkelde wil de vraag alvast behouden.