Ranst - Voor de derde keer organiseert de afspanning Den Moor, Moorstraat 8 een zomermarkt in de eigen tuin. Dat gebeurt op zondag 16 juli tussen 12 en 20 uur.

De taverne Den Moor pakt uit met zestig unieke kraampjes waar u de meest uiteenlopende producten kan vinden. Uiteraard kan u ook iets drinken op de twee teerrassen en de kinderen kunnen zich uitleven in een boomhut of het eendjeskraam. De lijst met alle standhouders is te vinden op Facebook.