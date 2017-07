Gemeente wil economie versterken

Meerhout - Het gemeentebestuur van Meerhout is op zoek naar een administratieve medewerker lokale economie. Die moet helpen om de lokale middenstand nog beter van dienst kunnen zijn.

De vacature betreft een deeltijdse tewerkstelling (26,60/38 uren op weekbasis) in contractueel verband voor bepaalde duur. Het is een vervangingscontract wegens ziekte. Daarom is de indiensttreding zo snel mogelijk, en duurt die tot de terugkeer van de huidige titularis.

Als administratieve medewerker lokale economie draag je bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk beleid over lokale economie.

Je kan je kandidatuur indienen ten laatste op maandag 17 juli. Stuur hiervoor je motivatiebrief, curriculum vitae en een afschrift van het gevraagde diploma per post aan het Gemeentebestuur Meerhout, ten aanzien van Cindy Bulen, Markt 1 in 2450 Meerhout, of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst van het gemeentebestuur.

Meer informatie over de jobinhoud kan je navragen bij team personeel op het nummer 014 24 99 32 of via e-mail aan personeel@meerhout.be.