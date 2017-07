Jonge Belgen grijpen naast hoofdtabel op WK snooker in Peking

Geen enkele van de drie deelnemende Belgen heeft zich kunnen plaatsen voor de eindfase op het WK snooker voor spelers onder de 18 jaar in Peking.

De 14-jarige Julien Leclerq, de regerende Belgische juniorenkampioen, won nog wel zijn laatste groepswedstrijd met 3-2 van de Chinees Hao Liu, maar met één overwinning en een frameverschil van -4 werd hij laatste in zijn groep.

De 17-jarige Kobe Vanoppen verloor ook zijn derde en laatste wedstrijd en dit met 3-1 van de Chinees Ze Wu.

Amedeo Durnez kwam tegen de Chinees Fuyi Deng 2-0 achter. De 17-jarige stelde echter gelijk en kon een beslissend frame afdwingen. Daarin deed hij zichzelf de das om met een zware foutenlast na een snooker. Durnez, die net als Deng en de Fransman Niel Vincent één overwinning op zijn naam had staan, werd derde in de groep. Deng telde in het eindklassement één frame meer dan Durnez en won het onderlinge duel.

- uitslagen -

. Groep F:

Ze Wu (Chn) - Kobe Vanoppen (BEL)3-1

58/9 - 24/60 - 58/21 - 71(57)/5

. Groep K:

Fuyi Deng (Chn) - Amedeo Durnez (BEL) 3-2

63/13 - 52/34 - 35/68 - 41/54 - 89/36

. Groep J:

Julien Leclerq (BEL) - Hao Liu (Chn) 3-2

63/38 - 8/63(54) - 17/71(62) - 58/40 - 87/46