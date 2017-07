Honderden Amerikaanse gezinnen op de vlucht voor bosbranden

Tussen de 100 en 200 gezinnen worden zaterdagavond (plaatselijke tijd) geëvacueerd in de Amerikaanse staat Californië. Bosbranden zijn er snel aan het oprukken.

De ‘Alamo’ brand verspreidt zich enorm snel in de regio Santa Barbara. Volgens CNN nam de brand zaterdag in grootte toe van 2.500 tot bijna 8.000 hectare. Slechts tien procent van de brand zou onder controle zijn, laat de provincie weten. De rook van het vuur is duidelijk zichtbaar tot in Santa Maria, een stad met 100.000 inwoners.

Het zuiden van de VS heeft de kampen met enorme droogte. De temperatuur zal de komende dagen oplopen tot 35 graden, terwijl er slechts een kleine kans op regen is.