't Park zomert met Laura Tesoro

Essen - De gemeentelijke vzw Kobie (Kom Bijeen in Essen) ging gisteren van start met een gratis parkfestival op het domein van GC de Oude Pastorij. Ook vandaag kan u nog terecht voor een picknick en een bezoek aan het werelddorp. Het parkfestival bezorgt een instant zomergevoel aan jong en oud.

Op het gratis en duurzaam festival ’t Park Zomert stonden zaterdag een kinderdorp, Laura Tesoro en Sioen (Sioen brengt Graceland van Paul Simon) op het programma.

Vandaag kan u tussen 11.30 en 13.30u picknicken in het park (vooraf reseveren was noodzakelijk). Vanaf 13u tot 18u kan u nog een bezoek brengen aan het werelddorp. Het dorp is het decor voor een exotische familiedag met workshops, optredens en lekkere hapjes.



Je kan er dansen op de multiculturele vibes van Los Guantanameros, de Heartwash band, Umucyo... of knutselen en frutselen tijdens verschillende creatieve workshops in het werelddorp. Ook je circusvaardigheden met een diabolo en eenwieler kan je hier testen.



Verschillende Essense hulpprojecten stellen hun werking voor en verkopen artisanale producten.

Park Oude Pastorij, Essendonk 3, Essen