Wilrijk -

Er is onrust in de Koornbloemwijk in Wilrijk. De bewoners van de sociale woningen moeten tegen 2020 uit hun huisjes. De Ideale Woning wil niet verder investeren in de verouderde huurwoningen. Er wordt gezocht naar nieuwe huisvesting voor de sociale huurders, maar de meesten van hen willen niet weg. Zij wonen er soms al dertig jaar.