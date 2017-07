BELGEN OP WIMBLEDON. Flipkens naar achtste finales dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen op Wimbledon. Samen met de Indiase Sania Mirza klopte ze de Britten Naomi Broady en Heather Watsoon met 6-3, 3-6 en 6-4. Bij het gemengd dubbelspel had ‘Flipper’ echter minder succes. Samen met de Duitser Philpp Petzschner werd ze uitgeschakeld door de Russische Ekaterina Makarova en de Wit-Rus Max Mirnyi.

Aan de zijde van de Indiase Sania Mirza, met wie ze het dertiende reekshoofd vormt, versloeg ‘Flipper’ in de tweede ronde de Britten Naomi Broady en Heather Watson. Na 1 uur en 45 minuten tennis stond de 6-3, 3-6 en 6-4 eindstand op het bord van court 17.

Om op het gras in Londen door te stoten naar de kwartfinales, moeten Flipkens en Mirza voorbij de Taiwanese Yung-jan Chan en de Zwitserse Martina Hingis, het derde reekshoofd.

Wel uitgeschakeld in gemengd dubbel

Minder geluk was er voor ‘Flipper’ in het gemengd dubbel. Ze slaagde er niet in zich samen met de Duitser Philipp Petzschner voor de derde ronde van het gemengd dubbel te plaatsen. De twee verloren met 6-1 en 6-3 van de Russische Ekaterina Makarova en de Wit-Rus Max Mirnyi, die samen het twaalfde reekshoofd vormen.

Na 42 minuten mochten “Flipper” en haar Duitse compagnon al inpakken. In het enkelspel ging Flipkens er donderdag eveneens in de tweede ronde uit. Ze verloor van ‘s werelds nummer één Angelique Kerber.

Bergs in eerste ronde uitgeschakeld bij junioren

Bij de junioren is Zizou Bergs (ITF 16) in de eerste ronde van het juniorentoernooi uitgeschakeld.

Zizou Bergs. Foto: BELGA

Als veertiende reekshoofd bleek de 18-jarige Bergs op het gras in Londen niet opgewassen tegen de 17-jarige Amerikaan Danny Thomas (ITF 23). Die haalde het op court 10 van de All England Club in Londen met 6-4 en 6-4. Na 1 uur en 9 minuten was de partij afgelopen.

Bergs is de enige Belgische junior op de tabel. Aan de zijde van de Fransman Dan Added neemt hij ook deel aan het dubbelspel.