Tuin-met-visvijver, het ultieme vakantiegevoel: “hier leven we vanaf het eerste zonnestraaltje”

Ranst -

Als je hier woont, hoef je toch nooit meer op vakantie te gaan? Steve staat bij de oevers van zijn hoefvormige visvijver in Emblem en lacht: “We trekken er zo’n vier keer per jaar op uit, met de caravan. Maar de rest van de zomer vind je ons inderdaad gewoon hier, in de tuin. We zijn echt natuurmensen. Vanaf het eerste zonnestraaltje leven we buiten.”