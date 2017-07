“Het belooft deze zomer niét spannend te worden, want we hebben geen geld om op reis te gaan”

Gekrijs wanneer je na een lange dag eindelijk een campari hebt uitgeschonken of een gevecht in je recent geordende inloopkast: een gezin kan hectisch zijn. Bij Anneke (42) uit ­Pulle is dat niet anders. Samen met haar man Phille (44) en zonen Ricky (10) en Vinnie (5) probeert ze er elke dag het beste van te maken.

De media schakelen in juli en augustus een versnelling lager wat het nieuwsjagen betreft. In de gemeente wordt de maandelijkse raad niet samengeroepen, de debatten in het parlement vallen stil, er is ...