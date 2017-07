Nafi Thiam maakt in Antwerpen geslaagde comeback uit blessure

Antwerpen - Op de Groenplaats in Antwerpen kwam olympisch kampioene Nafi Thiam voor het eerst sinds haar sensationele zevenkamp in Götzis weer in actie. Een knieblessure hield haar even aan de kant.

Tijdens de Urban Memorial bewees Thiam in het verspringen alweer in goede doen te zijn. Ze werd derde met een sprong van 6m49. Thiam begon in Antwerpen met 6m29. Bij haar vierde poging deed ze nog twintig centimeter beter, en benaderde ze haar persoonlijk record van op de Spelen in Rio tot op negen centimeter.

Twee concurrenten konden Thiam nog net voorblijven. De winst was voor de Letse Lauma Griva met 6m52, de Amerikaanse Erica Bougard werd met een sprong van 6m50 tweede. De volgende competitie van Nafi Thiam is de meeting in Luik op 19 juli. Ze gaat er van start in de 100 meter horden.

Bij de mannen ging de winst naar Cedric Nolf, die tot 7m66 kwam. Hij haalde het voor Mathias Broothaerts (7m53). De resterende twee manches van de Urban Memorial Series vinden in Brussel plaats. Op 26 augustus wordt er gesprint, op 31 augustus staat er kogelstoten op de agenda. .