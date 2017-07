Vandoorne: "Kwalificatie bewijst dat elk nieuw onderdeel voor de wagen belangrijk is"

Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich vandaag als dertiende voor de GP van Oostenrijk. Vandoorne blikt tevreden terug op zijn raceweekend tot dusver. Volgens Vandoorne toonde de kwalificatie van vandaag aan dat elke update voor de wagen, hoe klein ook, enorm belangrijk is.

Met zijn dertiende plaats op de startgrid start Vandoorne meteen achter teamgenoot Fernando Alonso. Het is opnieuw een uitgangspositie die de kans biedt op een eventuele puntenfinish. Het zou voor Vandoorne en McLaren alvast een mooie beloning zijn voor een raceweekend dat tot dusver erg goed is verlopen.

"Ik denk dat we tot dusver een goed raceweekend meemaken," blikt Vandoorne na afloop van de kwalificatie terug. "De oefensessies verliepen goed en de kwalificatie was min of meer wat we ervan hadden verwacht. Deze namiddag lagen de rondetijden extreem dicht bij elkaar. Het hing allemaal af van enkele kleine details. Enkele tienden sneller en we zaten in Q3."

"Vandaag bewees dat elke verbetering voor de wagen erg waardevol is en dat het allemaal kan helpen."

Vandoorne bekijkt alles positief en hoopt dat McLaren de komende races nog heel wat bijkomende progressie kan boeken.

"We gaan zeker en vast de juiste richting uit. Ieder nieuw onderdeel dat we meebrengen is welgekomen en we moeten blijven pushen," besloot Vandoorne.

