Wekker ging na 13 jaar in schacht nog elke dag af, tot nu

Het huis van Jerry Lynn in het Amerikaanse Pennsylvania leek er altijd vredevol bij te liggen. Maar schijn bedriegt. Jerry liet dertien jaar geleden een wekker in één van de muren vallen, een wekker die tot voor kort nog iedere dag afging. Nu is het onding na al die jaren eindelijk verwijderd.

In een video voor het Amerikaanse CBS legde Jerry onlangs uit hoe het destijds zo ver is kunnen komen.

Dertien jaar geleden wilde Jerry een televisie installeren. Om de juiste plaats te kennen waar hij een gat moest boren om een kabel door te trekken, liet hij vanop de eerste verdieping van zijn huis in Ross Township door een ventilatieschacht een wekker aan een touwtje naar beneden zakken. Die wekker zou tien minuten later afgaan, zodat hij voldoende tijd had om zich klaar te maken met zijn boormateriaal.

Slim bedacht, alleen had hij het touwtje iets steviger mogen vastknopen. “Toen ik de wekker liet zakken, hoorde ik plots een plof. Ik dacht: ach, geen probleem. Die zal nog wel afgaan. En hij ging af.”

Het was september 2004 en Jerry kon de wekker niet meer naar boven hijsen, maar dacht dat de batterij het na drie à vier maanden wel zou begeven. Niet dus. Tot voor kort ging het toestel nog elke dag af. In zomertijd om tien voor acht, in wintertijd om tien voor zeven.

Maar nadat het verhaal op televisie was uitgezonden, schoten Keith Andreen en Dawn Michelucci van het bedrijf Low-Cost Heating and Air Conditioning te hulp. Na enkele minuten werk slaagden ze erin de alarmklok te verwijderen. De batterijen waren aan het roesten, maar werkten nog steeds.