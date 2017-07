Geel - Frans Sels (ook wel in Geel beter gekend als Suske Sels) en Yvonne Wuyts vieren feest! Op 16 juli zijn zij 60 jaar getrouwd en dat laten ze niet zomaar passeren.

Omdat familie heel erg belangrijk is voor hen, hebben ze er voor gekozen om hun speciale dag door te brengen met hun familie: hun twee kinderen en schoonkinderen, hun zes kleinkinderen en hun achterkleinkind.

Maar ook in Zusterhof, waar ze al vijf jaar in een zorgflat wonen, worden ze gevierd met een lekkere feestmenu en als afsluiter van de dag mogen ze, net zoals 60 jaar geleden, nog eens een keer samen de biscuit aansnijden om hier daarna met z’n allen van te genieten bij een lekkere tas koffie!

Frans (85 jaar op 27 juli) komt uit een gezin met 1 zus en 3 broers, hij is het derde kind. Zijn schooljaren heeft hij doorgebracht in Geel. Frans is sinds 1957 gehuwd met Yvonne Wuyts. Samen hebben ze een dochter Chris en een zoon Johan. Ze hebben ook zes kleinkinderen en één achterkleinkind. Frans is altijd leerkracht geweest van het eerste en tweede jaar in het vroegere St. Aloysiuscollege in Geel. In zijn vrije tijd genoot hij van liturgie en was hij koorleider.

Praten met mensen die hen komen bezoeken ontspant hem, alsook wandelen en… spelen op zijn orgel. Frans is zeer christelijk, vroeger ging hij regelmatig op bedevaart. Frans was ook een van de eerste bewoners in Zusterhof die hier met een computer aan kwam.

Yvonne (83 jaar) komt uit een groot gezin van veertien kinderen waarvan zij het derde was. Ze heeft haar lager onderwijs in Geel gedaan, gevolgd door de huishoudschool in Oosterlo. Later heeft Yvonne ook naaischool gevolgd. Yvonne was huismoeder, hielp op de boerderij en werkte ook nog als naaister.

Yvonne is een doorzetter en is houdt veel van haar kinderen. Ze luistert graag naar radio Maria. Vroeger ging ze graag op bedevaart en op daguitstap. Haar interesses waren: tuinieren, bloemschikken, de krant lezen, tv kijken (Blokken, Thuis,...), winkelen en wandelen.