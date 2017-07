Hechtel-Eksel - De Limburgse seksuologe Kaat Bollen (31) is mama geworden van een tweeling. Cas en Sam kwamen eerder deze week ter wereld, zo laat de Ekselse zelf weten via Instagram. Het zijn de eerste kindjes voor Kaat en haar Nederlandse man Ian Thorne (34), die twee jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

Bij het begin van haar zwangerschap verklapte Kaat, zelf ook de ene helft van een tweeling, ons al dat het een twee-eiige tweeling zou worden.