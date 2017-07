Valtteri Bottas verovert polepositie GP van Oostenrijk, Vandoorne dertiende

Valtteri Bottas heeft de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. Sebastian Vettel kwalificeerde zich mee op de eerste startrij, Stoffel Vandoorne reed de dertiende tijd.

Tijdens Q1 kreeg Kevin Magnussen af te rekenen met een ophangingsprobleem op zijn Haas F1-bolide, niet ideaal wanneer je zo snel mogelijk over een F1-circuit wil rijden. Een mooi beeld leverde het wel op en Magnussen zijn eerder gereden rondetijd was goed voor een plaatsje in Q2, al moest de Deen uiteraard wel het tweede deel van zijn kwalificatie voorbij laten gaan.

Looks like suspension problems for MAG as he temporarily drives around Spielberg on three wheels ??#AustrianGP ???? #Quali pic.twitter.com/bcPUgD6qN0 — Formula 1 (@F1) July 8, 2017

Dat alles dicht op elkaar zit op de Red Bull Ring werd duidelijk aan het einde van het eerste deel van de kwalificatie. Al de wagens van de zevende tot de zestiende plaats zaten binnen een halve seconde. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne slaagde er net in om de vijftiende tijd te rijden, net goed genoeg voor een plaatsje in Q2.

Teamgenoot Fernando Alonso slaagde erin om de dertiende tijd te rijden. De Spanjaard deed tegen het einde van Q1 echter zijn beklag over de Honda-motor. Er was ook een klein rookpluimpje te zien achteraan de McLaren van Alonso. Opmerkelijk, want Alonso zag na de oefensessies op vrijdag zijn verbeterde spec 3-motor al verwisseld worden voor de oudere spec 2-motor, dit nadat er een probleem werd vastgesteld.

Tijdens Q2 reed Lewis Hamilton zijn snelste ronde op de 'tragere' supersoft. Bedoeling van Mercedes was om Hamilton op een andere strategie te zetten voor de race. De Brit kreeg immers een gridpenalty van vijf plaatsen voor de race, dit nadat zijn versnellingsbak verwisseld werd.

Bij McLaren zat er weinig verschil tussen Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. Alonso kwalificeerde zich als twaalfde, Vandoorne als dertiende.

The prospect of rain returns so the boys get their Q2 runs in early. #AustrianGP pic.twitter.com/1syUxPYMxx — McLaren (@McLarenF1) July 8, 2017

Tijdens de eerste run in Q3, wanneer er om de polepositie wordt gestreden, was Bottas net iets sneller dan Vettel in de Ferrari. Het verschil tussen Bottas en Vettel bedroeg slechts 42 duizendsten! Hamilton reed de derde tijd, op iets minder dan twee tienden van Bottas.

Van de toppers was het Lewis Hamilton die als eerste aan zijn ultieme run begon, daarna volgden Bottas en Vettel. Hamilton ging echter in de eerste bocht meteen in de fout, waarna hij nog net tijd genoeg had voor een tweede poging.

Die tijd kwam er uiteindelijk toch niet want Hamilton en ook al de andere rijders zagen de kwalificatie vroegtijdig tot een einde komen omdat Romain Grosjean met zijn Haas F1-bolide kwam stil te staan op de baan. We kregen trouwens nog wat spektakel want Max Verstappen ging ondanks de gele vlag-situatie spectaculair van de baan en in de grindbak.

Bottas start morgen van op de polepositie met Sebastian Vettel naast hem op de eerste startrij. Hamilton, die de derde tijd reed, zal na zijn gridpenalty van vijf plaatsen als achtste aan de race beginnen.

1. V. Bottas Mercedes 01:05.760 01:04.316 01:04.251 18

2. S. Vettel Ferrari 01:05.585 01:04.772 01:04.293 17

3. L. Hamilton Mercedes 01:05.064 01:04.800 01:04.424 17

4. K. Raikkonen Ferrari 01:05.148 01:05.004 01:04.779 17

5. D. Ricciardo Red Bull 01:05.854 01:05.161 01:04.896 22

6. M. Verstappen Red Bull 01:05.779 01:04.948 01:04.983 16

7. R. Grosjean Haas 01:05.902 01:05.319 01:05.480 30

8. S. Perez Force India 01:05.975 01:05.435 01:05.605 21

9. E. Ocon Force India 01:06.033 01:05.550 01:05.674 22

10. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:05.675 01:05.544 01:05.726 23



11. N. Hulkenberg Renault 01:06.174 01:05.597 16

12. F. Alonso McLaren 01:06.158 01:05.602 14

13. S. Vandoorne McLaren 01:06.316 01:05.741 14

14. D. Kvyat Toro Rosso 01:05.990 01:05.884 16

16. J. Palmer Renault 01:06.345 10

17. F. Massa Williams 01:06.534 8

18. L. Stroll Williams 01:06.608 11

19. M. Ericsson Sauber 01:06.857 12

20. P. Wehrlein Sauber 01:07.011 11

