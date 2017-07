Jongeman sterft na val van dakterras in Gent

Een 18-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen nadat van een dakterras viel in de Gentse Nekkersvijverstraat. Het parket heeft een onderzoek gevraagd, maar het gaat ervan uit dat het om een ongeval gaat.

Wat er vanochtend vroeg gebeurde in de Nekkersvijverstraat in Gent, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat een jongeman een zware val maakte van het dakterras van een huis in de straat. Hoe de jongeman, die thuis kwam van een nachtje stappen, gevallen is, wordt nog onderzocht. Maar voorlopig wordt ervan uitgegaan dat het om een ongeval gaat.

De gevolgen van de val zijn in ieder geval zwaar. De jongeman werd in kritieke toestand naar het UZ Gent gebracht. Daar overleed hij in de loop van zaterdagvoormiddag.

Het Gentse parket heeft een wetsgeneesheer aangesteld om uit te sluiten dat er kwaad opzet in het spel is. Voorlopig gaat het parket ervan uit dat het om een ongeval gaat.