“IS volledig verslagen in Mosoel”

De Iraakse regeringstroepen hebben de controle heroverd over de oude stad van Mosoel, het laatste gebied in de stad dat nog in handen was van terreurbeweging Islamitische Staat. Dat heeft een woordvoerder van het leger gemeld.

Bij de gevechten zouden nog 35 strijders van IS gedood zijn. Zes anderen werden gevangen genomen toen ze probeerden te vluchten uit de oude stad. Of er slachtoffers zijn bij de regeringstroepen, is niet duidelijk.

Op de Iraakse televisie zijn beelden te zien van militairen die op legervoertuigen feestend door het oude stadsgedeelte rijden en met de nationale vlag zwaaien. De extremisten hadden Mosoel, de op een na grootste stad in Irak, in handen sinds juni 2014.