WIMBLEDON. Muguruza stoot vlot door naar achtste finales bij de vrouwen, Tsonga uitgeschakeld

Garbine Muguruza (WTA 15) heeft zich zaterdag makkelijk geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De Spaanse gunde haar Roemeense opponente Sorana Cirstea (WTA 63) in de derde ronde amper vier spelletjes: 6-2, 6-2 na 1 uur en 10 minuten.

Muguruza had in haar vorige wedstrijd Yanina Wickmayer (WTA 96) uitgeschakeld met 6-2 en 6-4. Ze speelt voor een plaats in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 70) of de Duitse nummer 1 van de wereld Angelique Kerber.

De 23-jarige Muguruza staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2015 schopte ze het in de All England Club tot de finale, waarin Serena Williams met 6-4, 6-4 de betere was. Minder dan jaar later nam Muguruza revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Garbine Muguruza haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel.

Foto: AP

Jo-Wilfried Tsonga struikelt in derde ronde over Querrey

De derde ronde betekent voor Jo-Wilfried Tsonga het eindstation op Wimbledon. De Fransman, nummer 10 van de wereld, ging er zaterdag uit tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28).

De partij tussen Tsonga en Querrey was vrijdagavond stilgelegd bij een 6-5 voorsprong voor de Amerikaan in de vijfde set. Tsonga mocht zaterdag bij de herneming opslaan maar werd onmiddellijk gebroken. Querrey haalde het zo met 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), 1-6 en 7-5.

De 32-jarige Tsonga stond voor de tiende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij haalde er in 2011 en 2012 de halve finales. Vorig jaar bleek Andy Murray in de kwartfinales te sterk. Opslagkanon Querrey (1m98) zat vorig jaar net als Tsonga bij de laatste acht op Wimbledon, zijn beste prestatie tot dusver in de All England Club. Hij verloor toen van Milos Raonic.

In de achtste finales speelt Querrey tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42). Die wipte in de derde ronde Ruben Bemelmans (ATP 124).