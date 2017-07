Politie klist twee drugsdealers

Puurs - De politie van de zone Klein-Brabant heeft afgelopen donderdag twee drugsdealers opgepakt. De twee zijn ter beschikking gesteld van het parket in Antwerpen.

De politie voerde een onderzoek naar drugsmisdrijven in de regio Klein-Brabant. In het kader daarvan konden donderdag twee verdachten worden onderschept in Puurs. De twee waren in het bezit van een hoeveelheid cocaïne. De drugs waren bestemd voor verdere verkoop aan afnemers.

Na de arrestatie werden er nog huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van de verdachten. Op één van die plaatsen werd een grote geldsom aangetroffen en in beslag genomen. Mogelijk ging het om geld dat afkomstig was van drugshandel.

De twee verdachten zijn ondertussen voor de onderzoeksrechter in Antwerpen geleid.