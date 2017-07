Problemen voor Hamilton, Vettel snelste tijdens derde oefensessie in Oostenrijk

Sebastian Vettel heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de dertiende tijd. Lewis Hamilton zit dan weer in de hoek waar de klappen vallen.

Hamilton beleefde tegen het einde van de sessie een hachelijk momentje. Bij het aanremmen voor de derde bocht begaf de remschijf rechts vooraan zijn Mercedes het. Gelukkig was er ter hoogte van de derde bocht een ruime uitloopstrook voorzien, waardoor de Brit traag kon terugkeren naar de pitlane.

HAM is back in the garage



Could be a problem with the brakes? ??#AustrianGP ???? #F1 #FP3 pic.twitter.com/27Boy41N2K