Romelu Lukaku moet voor de rechter komen nadat hij opgepakt werd op vakantie

Romelu Lukaku werd vorige week zondag opgepakt door de politie in Beverly Hills, Los Angeles, waar hij op vakantie verblijft. Dat gebeurde na klachten over geluidsoverlast. De politie had Lukaku en zijn vrienden tot zelfs zes keer gewaarschuwd, waarna ze overgingen tot een korte arrestatie. Lukaku moet nu op 2 oktober voor de rechter verschijnen in Los Angeles, al lijkt de kans groot dat die het gewoon op een boete zal houden.

De politie van Beverly Hills kreeg eind vorige week enkele boze telefoontjes. Romelu Lukaku en zijn vrienden maakten namelijk te veel lawaai ’s avonds. De politie ging ter plaatse en waarschuwde Lukaku en co. volgens TMZ tot zesmaal toe. Toen dat geen beterschap bracht, pakte de politie de Rode Duivel kortstondig op.

Lukaku werd niet officieel overgebracht naar het politiekantoor, maar werd terechtgewezen door de politie. Op 2 oktober moet hij in Los Angeles voor de rechter verschijnen, al lijkt de kans dat hij daar effectief zal komen opdagen niet bijster groot. Hij kan sowieso een fikse boete verwachten.

De showbizzsite kreeg dit document onder ogen. Foto: TMZ

Mogelijk vierde Romelu Lukaku met zijn vrienden zijn nakende recordtransfer naar Manchester United. Die overgang hing al even in de lucht, op zaterdag maakte ManUtd officieel bekend dat het een akkoord bereikte met Everton, de club van Lukaku, over een transfer. Als de transfer officieel afgerond wordt, zal Lukaku de duurste Belgische voetballer aller tijden zijn.

