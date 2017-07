Liefst 40 jaar geleden brak Raymond van het Groenewoud door met het nummer ‘Meisjes’. Misschien wel net omdat enkele radiozenders weigerden het te spelen werd het een hit... Inmiddels zijn we vier decennia later en laat Raymond nog steeds zalen vollopen. Gisterenavond stond hij in een sfeervol Rivierenhof, waar onze zomerreporter Catherine de toeschouwers het onverwoestbare ‘Meisjes’ liet meekwelen.