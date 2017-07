Goud voor Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos op voorlaatste dag EK skeeleren

Sandrine Tas, Anke Vos en Stien Vanhoutte zijn Europees kampioen in de 5 km ploegenkoers. Foto: rpo

Op de laatste dag van het Europees kampioenschap op de weg in het Portugese Lagos behaalden de Belgen nog goud, tweemaal zilver en brons.

In de 5 km ploegenkoers bij de seniores behaalde het trio Sandrine Tas (ZRC), Stien Vanhoutte (ZRC) en Anke Vos (RRZ) goud. Vanaf het startschot zaten ze in de kop van de groep. Na een kat- en muisspel met de concurrentie uit Nederland en Italïë kwamen de Belgen als eersten over de meet. Zilver ging naar Italië, brons naar Spanje.

De juniores A Indra Médard (ZRC), Thomas Vosté (ZRC) en Tibo Vanhove (HEV) veroverden brons in de ploegenkoers. Frankrijk won voor Nederland.

In de 10 km puntenkoers behaalde Sandrine Tas zilver na de Italiaanse winnares Francesca Lollobrigida.

Mathias Vosté (HEV) won zilver in de discipline “1 lap”, één ronde van 420 meter op snelheid Het goud ging naar Spanjaard Ioseba Fernandez.