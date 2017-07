Mama moet buiten wachten terwijl zoon geknipt wordt: schade-eis van 1.300 euro

Ternat - De Ternatse barbiers van The Men Station werden aangeklaagd voor discriminatie, omdat ze een vrouw vroegen om buiten de herenzaak te wachten toen haar zoon geknipt werd. Er hangt hen een schadevergoeding van 1.300 euro boven het hoofd.

Sinds eind vorig jaar kunnen mannen aan het station van Ternat terecht om hun haren op ouderwetse wijze te laten knippen en hun baard te laten trimmen. Aksel Wijns en Ronald Borremans stellen er alles in het werk om een leuke sfeer te creëren waar mannen zich thuis voelen. Een pintje drinken, naar stevige rock of ouderwetse country luisteren, een Playboy doorbladeren en af en toe een schunnige mop vertellen, het hoort er allemaal bij.

Net zoals bij zoveel vintage barbershops hangt er ook een bordje met het opschrift “no women” aan de deur. De bedoeling daarachter is dat The Men Station een echt mannenbastion wil zijn, waar heren even in alle rust voor honderd procent man kunnen zijn. En dat zorgt nu voor problemen in The Men Station. Enkele maanden nadat een barbier in Genk werd aangeklaagd vanwege het “no women”-logo op de voordeur, viel er nu ook in Ternat een klachtenbrief in de bus.

Een vrouw stapte naar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen omdat barbier Aksel Wijns haar vroeg de zaak te verlaten. “Die dame kwam hier binnen om het haar van haar zoon te laten knippen”, doet Wijns zijn verhaal. “Daar hebben we absoluut geen probleem mee, maar die vrouw wilde tijdens de knipbeurt in de zaak blijven wachten. Daarop heb ik haar duidelijk gemaakt dat dit niet de gewoonte is, en dat we het zouden appreciëren indien ze buiten zou wachten.”

De vrouw in kwestie pikte dat niet en stapte kwaad naar kapperszaak Hair N Co, waar de vrouw van Aksel Wijns zaakvoerster is. “Toen mijn vrouw mij gelijk gaf, omdat dat nu eenmaal het concept van de barbershop is, werd die dame enorm kwaad. Niet veel later mocht ik het bij de politie gaan uitleggen omdat er klacht werd ingediend. En nu krijg ik een brief toegestuurd waarin ik beschuldigd word van discriminatie.”

Concept

Uit die brief blijkt dat Wijns zijn verhaal moet gaan uitleggen omdat hij de genderwet overtrad. Er wordt ook gewezen naar het feit dat er een “no women”-bordje aan de deur hangt.

“Het is de eerste keer dat wij een melding ontvingen over een barbershop die de toegang tot vrouwen weigert”, zegt Liesbet Vanhollebeke van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Ondernemers die een publiek goed of een dienst aanbieden mogen hun klanten of gebruikers niet discrimineren op basis van geslacht.” Daarom hangt Wijns ook een schadevergoeding van 1.300 euro boven het hoofd.

Toch vindt Wijns dat hij met dat bordje aan de deur niets verkeerd doet. “Ik maak gewoon duidelijk dat ik geen vrouwen knip. Ik heb dat nooit geleerd”, zegt Wijns. “Verder vind ik het jammer dat bepaalde dames het concept van onze zaak verkeerd opvatten. Veel echtgenotes van onze klanten vinden ons principe juist grappig. En wij blijven daar achter staan: in onze zaak moet een man zich écht man kunnen voelen, zonder de aanwezigheid van een vrouw.”