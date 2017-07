Nieuwe app voor Antwerpse studenten: drie keer klikken voor onenightstand

Geslacht? Seksuele voorkeur? Condoom of niet? Dat zijn de enige vragen die studenten van de Universiteit Antwerpen moeten beantwoorden als ze een onenightstand willen vinden via een nieuwe Facebookpagina, opgericht door een medestudent. Intussen hebben zich al zevenhonderd gebruikers aangemeld. De universiteit kan er absoluut niet mee lachen en ook experts maken zich zorgen. “De pagina zou net moeten oproepen tot het gebruik van een condoom.”

De Facebookpagina ‘UAntwerpen FWB’ – verwijzend naar “friends with benefits” – biedt studenten de kans om een medestudent te vinden voor een onenightstand. Het werkt heel simpel: je vult je eigen geslacht in, je seksuele voorkeur en of je wel of niet een condoom wilt gebruiken. Daarna is het wachten geblazen. Wanneer het algoritme een match voor je gevonden heeft, krijg je een berichtje terug en kan het afspreken beginnen.

Foto: rr

Het project is een succes. “Al meer dan zevenhonderd studenten hebben zich aangemeld. Zeshonderd van hen zijn mannelijk”, zegt de maker die liever anoniem wil blijven.

“Velen melden zich aan voor de lol en schrikken dan wanneer ze effectief een match krijgen, maar er zijn ook al serieuze afspraakjes van gekomen”, klinkt het. “Om op café op iemand toe te stappen moet je al een hele drempel overwinnen, maar ik merk dat die gêne wegvalt wanneer twee studenten de toestemming krijgen om online met elkaar te chatten.”

Examenperiode

De Universiteit Antwerpen is niet echt geamuseerd met de pagina. “Dit soort initiatieven juichen we uiteraard niet toe, maar we kunnen er jammer genoeg weinig tegen doen”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “We kunnen alleen maar hopen dat onze studenten er verstandig mee omspringen.”

Het is niet de eerste keer dat de universiteit met zo’n studentenpagina te maken krijgt. “Meestal verschijnen ze tijdens de examenperiode, worden ze heel snel heel populair en verdwijnen ze daarna even snel weer in de vergetelheid. Maar deze pagina gaat wel weer een stap verder natuurlijk.”