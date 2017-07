Familie van adel veroordeeld omdat ze beelden meenam uit domein

Edegem - Enkele leden van de adellijke familie de Roest D’Alkemade zijn in hoger beroep veroordeeld omdat ze vlak voor de verkoop van het kasteeldomein Hof Ter Linden in Edegem elf beelden en enkele schilderijen hadden weggehaald uit het domein. Ze moeten een schadevergoeding betalen.

In maart 2012 kochten de gemeente Edegem, Kempens Landschap en Agentschap Natuur en Bos samen het bekende kasteeldomein Hof ter Linden van de familie de Roest D’Alkemade. Het domein werd aangekocht onder voorwaarde dat een aantal kunstvoorwerpen, waaronder de bewuste standbeelden van mythologische figuren, eigendom van de familie zou blijven.

Foto: guido sterkendries

Net voor de verkoop werden de standbeelden die rond de kasteelvijver stonden en enkele schilderijen uit het interieur van het kasteel weggehaald. De beelden van beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheit de Oudere en twee schilderijen van Jozef Lies werden maanden later opgemerkt op een veiling in het Franse Rijsel.

Nochtans behoorden de beelden tot het beschermd dorpsgezicht. Later werd geoordeeld dat ze het domein nooit hadden mogen verlaten. De adellijke familie werd aangemaand om alle kunstvoorwerpen terug te brengen, maar dat is nooit gebeurd. Na een jarenlange juridische strijd werd de familie nu in hoger beroep veroordeeld.