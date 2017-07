1.000 euro per jaar per Vlaming naar Wallonië

Volgens N-VA betaalt een Vlaams gezin jaarlijks 2.590 euro aan transfers richting Wallonië. De regeringspartij trekt die conclusie uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven en daar kunnen de onderzoekers zelf niet om lachen.

De conclusie uit de 80.000 euro kostende en een periode van twintig jaar overlappende studie: de Vlamingen zien dit jaar 6,5 miljard euro belastinggeld naar Wallonië verdwijnen. Gedeeld door het aantal Vlamingen is dat 1.000 euro per persoon.

Vooral in de personenbelasting draagt de ‘rijkere Vlaming’ een pak meer bij dan de ‘armere Waal’. Maar kunnen we daar ook grote conclusies uit trekken? Daarover zijn Vlaams minister-president Geert Bourgeois en professor André Decoster (KU Leuven) het niet eens. Het zorgde voor een gênant moment op de persconferentie.

Bourgeois: “De verleiding is heel groot om te denken wat we allemaal zouden kunnen doen met die extra 6,5 miljard euro, denk maar aan al onze uitdagingen op onderwijs, welzijn, mobiliteit,...”

Decoster: “Dat is dus geen conclusie die je zomaar uit deze studie kunt trekken. Het is niet alsof het een enveloppe is die je zomaar kunt gebruiken.”

Bourgeois: “Het is en blijft een heel grote transfer. Al van Spitaels tot Di Rupo zeggen ze in Wallonië dat de transfers gaan stoppen, het blijft al tien jaar hetzelfde.”

Decoster: “Maar niemand weet wat het precieze effect zou zijn van 100% fiscale autonomie in de personenbelasting. Dat is compleet koffiedik kijken.”

Bourgeois: “Ik heb u ook niet gevraagd om de politieke conclusies te trekken. Maar goed, dit is tenminste het bewijs dat het een onafhankelijke studie is.”

Waal betaalt onze vergrijzing

Nog geen halfuur nadien kwam de N-VA al met een eigen berekening. “Omgerekend betekenen de transfers 2.590 euro per gezin en per werkende Vlaming”, benadrukken de onafhankelijkheidsspecialisten van de partij. “Dat betekent dat de modale Vlaming elk jaar meer dan een maandloon ziet verdwijnen om de transfers te financieren.”

Dat er ook een geldstroom is van Wallonië naar Vlaanderen om onze pensioenen te kunnen betalen, ziet N-VA juist als een extra argument voor het confederalisme. “Ja, onze transfers naar Wallonië worden nu gedrukt door een ouder wordende Vlaamse bevolking, maar sinds 2015 begint de vergrijzing ook daar volop toe te slaan”, klinkt het. “Natuurlijk willen we solidair zijn met Wallonië, maar daar moet ook iets tegenover staan. Vlamingen hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt. Wij willen meer transparantie.”