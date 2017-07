Yellow Tigers kunnen niet stunten tegen titelverdediger Brazilië

De Yellow Tigers (FIVB-16) zijn vrijdag in het Turkse Ankara met een 3-0 nederlaag tegen Brazilië van start gegaan in de World grand Prix volleybal. De Belgen haalden een goed niveau, maar het bleek onvoldoende om de nummer vier van de wereld een set af te snoepen. Het werd 25-22, 25-23 en 25-18.

België startte met Ilka Van de Vyver, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Kaja Grobelna, Britt Herbots, Nathalie Lemmens en libero Amber De Tant. Céline Van Gestel, Marlies Janssens, Jasmien Biebauw, Dominika Strumilo en Jodie Guilliams kwamen in.

“We hebben goed en enthousiast gespeeld en hard gevochten tegen Brazilië”, reageerde Van Gestel. “Ook al hadden we in het midden van de set een achterstand, toch hebben we het hen op het einde moeilijk gemaakt. Het was een leerrijke match tegen een topploeg.”

“Ondanks enkele moeilijke momenten hebben we een goede wedstrijd gespeeld”, beaamde Herbots. “Heel positief is dat we in elke set een achterstand hebben kunnen dichten en dat we het Brazilië moeilijk gemaakt hebben. Morgen is er een nieuwe wedstrijd en dan gaan we er weer volledig tegenaan.”

Zaterdag geven de Tigers Turkije (FIVB-12) partij, zondag is Servië (FIVB-3) de tegenstander. Vrijdag won Servië met 3-0 (25-19, 25-17, 25-15) van Turkije. In week twee volgen in Rusland duels tegen Nederland (FIVB-7), de Dominicaanse Republiek (FIVB-9) en Rusland (FIVB-5). In week drie ten slotte nemen de Belgische volleyvrouwen het in Brazilië op tegen Nederland, de Verenigde Staten (FIVB-2) en Brazilië.