28 procent van baby’s en peuters in Antwerpen leeft in armoede

De kinderarmoede in Antwerpen bereikt een piek. Liefst 28% van de baby’s en peuters in Antwerpen leeft in armoede. Kandidaat-burgemeester Kris Peeters (CD&V) wil meer geld uittrekken om die trend te keren.

CD&V, met Nahima Lanjri en Kris Peeters voorop, houdt in de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een rondetafelgesprek met sociale organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. “Vooral kinderarmoede is een groot probleem”, zegt Kris Peeters, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijsttrekker is voor CD&V. “28% van de kinderen die maximaal drie jaar zijn en in Antwerpen wonen, leven in armoede. Vijf jaar geleden was dat nog 23%.”

Volgens Peeters ligt dat niet alleen aan het feit dat Antwerpen een grootstad is. “In Gent is de kinderarmoede sinds 2013 gedaald van 23% naar 21%. We moeten te weten komen waarom Antwerpen achterop hinkt en zullen daarom bij het Gents bestuur polsen hoe ze de zaken daar hebben aangepakt.”

Opvallend is dat de Mechelse kinderarmoede met 12% ‘slechts’ half zo groot is als in Antwerpen.

Hoe wil Peeters de kinderarmoede in Antwerpen verminderen? “Een eerste stap is dat Antwerpen meer mensen aan het werk moet krijgen”, zegt Peeters. Slechts 58% van de Antwerpenaren heeft werk. In Gent is dat ruim 63% en in Mechelen ruim 65%. Het risico op kinderarmoede wordt aanzienlijk kleiner als de ouders een job hebben.”

Meer geld

De lijsttrekker van CD&V wil ook dat de stad meer geld vrijmaakt voor de bestrijding van kinderarmoede. “Ik merk helaas dat de positieve basishouding tegenover het sociale middenveld bij de stad vandaag soms ontbreekt.”