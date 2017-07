Lenige dief kronkelt langs radiator naar binnen

Vorselaar - Onbekenden hebben in de nacht van donder-dag op vrijdag sigaretten en geld gestolen bij dagbladhandel Laurisa, in de Riemenstraat in Vorselaar. De buit is duizenden euro’s waard.

“Toen ik vrijdagochtend de winkel wilde openen, zag ik dat de achterdeur openstond. Dan weet je meteen hoe laat het is”, zegt uitbaatster Inge Verachtert. Het heeft de daders heel wat moeite gekost om binnen te geraken. “Op de achterdeur zijn braaksporen gevonden, maar die deur heeft standgehouden.”

De dieven zijn uiteindelijk toch in de winkel geraakt via een klein raampje net boven de grond. “Daarvoor moesten ze eerst de houten latten verwijderen die het glas vasthouden. Zo konden ze de ruit eruithalen. Het straffe is dat er aan de binnenkant van het geviseerde raam een radiator staat. Er is nauwelijks plaats tussen het raam en het verwarmingstoestel. Ofwel was minstens één dader zeer lenig ofwel was er kind bij dat eerst is binnengekropen.”

Rolluik

De daders hadden het vooral op sigaretten gemunt. “Er stond een levering rookwaren die nog niet in de beveiligde kast in de winkel was gezet”, gaat Verachtert verder. “De daders hebben overigens ook geprobeerd om het rolluik van die toonkast te forceren, maar dat is niet gelukt. Ze waren alleen geïnteresseerd in sigaretten. De potten met tabak hebben ze laten staan.”

De dieven namen wel wisselgeld mee dat achter slot en grendel klaarstond om de winkel te kunnen openen. “We hebben het over munten en biljetten tot 10 euro. De inventaris moet ik nog maken, maar dat de totale waarde van de buit in de duizenden euro’s loopt, staat vast.”