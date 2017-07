Dierenartsen waarschuwen: “Laat uw hond u niet likken”

Zeven op de tien baasjes laten hun hond in hun gezicht likken, bij twee op de tien mag de hond mee in bed. Geen goed idee, zeggen dierenartsen. Bacteriën kunnen zo worden overgedragen – ook bacteriën waarop bepaalde antibiotica geen vat meer hebben.

“Als je je hond niet op schoot pakt, dan geef je hem ook de kans niet om in je gezicht te likken”, zegt Marc Vangheluwe, dierenarts in Schoten en Brasschaat. “Ik heb zelf een hond, ik laat dat nooit toe. Er zijn mensen die hun hond zelfs aan hun wonde laten likken, omdat ze denken dat die dan sneller geneest. Maar in de mond van een hond zitten, net als in die van een mens, zeer veel bacteriën die ook wel eens schadelijk kunnen zijn. Niet zozeer bij een gezonde volwassene, maar wel bij kleine kinderen en bij mensen met een verminderde weerstand.”

Zeven op de tien baasjes laten hun hond in hun gezicht likken, bij twee op de tien mag de hond mee in bed, blijkt uit onderzoek aan de UGent bij duizend hondeneigenaars, dat na de zomer wetenschappelijk wordt gepubliceerd. “Bij gezelschapsdieren is het risico reëel dat resistente bacteriën, waarop bepaalde antibiotica geen vat meer hebben, worden overgedragen op mensen”, zegt professor in de diergeneeskunde aan de UGent Jeroen Dewulf, die ook voorzitter is van Amcra, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren.

Niet bang maken

Amcra maakte zopas in een rapport bekend hoe het staat met het antibioticagebruik bij dieren, onder meer in de veeteelt en de verkoop. Dat gebruik moet namelijk – zoals bij mensen – drastisch omlaag, willen we het hoofd bieden aan het probleem van resistente bacteriën. “Het is goed nieuws dat het algemeen gebruik bij dieren substantieel daalt, vorig jaar met 4,8% in vergelijking met 2015, en zelfs met 53% voor de meest kritische antibiotica (die eigenlijk ‘laatste alternatief’-antibiotica hoort te zijn, red.)”, zegt Dewulf. “Tegenover 2011 is het totale antibioticagebruik bij dieren met 20% gedaald. Maar we willen tegen 2020 naar -50%.”

“Dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Daarbij vragen we ook extra aandacht voor het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren – honden en katten, want dat gebruik is licht gestegen, met 3% over twee jaar.”