Galgenweel krijgt wakeboardkabel van 402 meter en terras op het water

Linkeroever - Het Galgenweel op Linkeroever, en dan vooral de kant waar het Galgenweelpark en de zomerbar Bar Left liggen, gaat er binnenkort helemaal anders uitzien. Er komt een 402 meter lange wakeboard-kabel, compleet met een nieuwe bar én terras op het water.

Een aantal jaar geleden was er al een wakeboard-kabel op het Galgenweel. Langs het Kaypad, achteraan de plas, werd een kabel gespannen richting de locatie waar Bar Left zit. Die zogenaamde Wakeup-Cable, van de firma Eaglefish uit Aartselaar, verhuisde afgelopen zomer naar Destelbergen. Maar volgende zomer zal er dus opnieuw een kabel zijn, en niet zomaar een. Eaglefish ziet het groots, met naast de wakeboard-kabel ook een bar met een terras, middenin de plas, slechts vijftig centimeter boven het water en bereikbaar via loopbruggen aan de oevers. “Het wordt iets unieks”, glundert zaakvoerder Jef Van Heurck van Eaglefish. “Ook wie niet komt wakeboarden maar gewoon een kop koffie wil drinken met zicht op de plas, is meer dan welkom. Het wordt een unieke beleving in ‘t Stad.”

Obstakels

Voor wie wakeboarden niet kent: dat is een in de Verenigde Staten ontstane watersport waarbij je op een soort surfplank wordt voortgetrokken door een kabel. Oorspronkelijk gebeurde dat vooral met een boot, maar de jongste jaren worden wakeboard-kabels die boven het water gespannen zijn, steeds populairder. De nieuwe kabel op het Galgenweel zal bevestigd zijn aan zes masten en een soort cirkelbeweging maken, waardoor er tot vijf wakeboarders tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Zij halen tot 32 kilometer per uur. In het water zullen acht ‘obstakels’ liggen waarop de wakeboarders hun tricks kunnen uitvoeren.

Eaglefish heeft de bouwvergunning voor het project sinds mei beet. De werken starten al in augustus. “Eind februari willen we met alles klaar zijn, om eind maart te kunnen openen”, zegt Van Heurck.

De Wakeup-Cable zal elke dag, ook zondag, doorlopend open zijn van 10 tot 23u, en dat van april tot oktober.