Jongeren Stuivenbergwijk reageren op herrieschoppers: “Tol vragen? Ik zou hen zelf een klap geven”

Antwerpen 2060 - De politiecontrole van afgelopen dinsdag in de Antwerpse Stuivenbergwijk is bij heel wat jongeren in het verkeerde keelgat geschoten. “We kennen de amokmakers en het wijkteam kent hen ook. En toch worden de brave gasten die alleen maar willen voetballen, met hun handen tegen de muur gezet.”

Op het voetbalpleintje aan de Veldstraat, in de Stuivenbergwijk, lopen vrijdagmiddag tientallen jongeren rond. Ze voetballen of blazen wat uit in de schaduw. Hun leeftijden lopen sterk uiteen: er zijn ...