Minister Kris Peeters wil werkloosheid fors naar beneden: “Bedrijven moeten zélf jongeren zoeken”

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil niet alleen de kinderarmoede in Antwerpen aanpakken (zie bladzijde 5). Hij wil in België ook 240.000 nieuwe jobs creëren tegen 2025, onder meer door in de e-commerce en de binnenvaart de loonkostenhandicap met Nederland te halveren. Peeters wil voorts ook de fiscale discriminatie van eenmanszaken aanpakken. “Een eenmanszaak heeft veel minder voordelen dan een vennootschap. Dat moet stoppen.”

U was deze week niet weg te slaan uit het nieuws. Neemt u eigenlijk ooit vakantie?

Kris Peeters: In de eerste week van september. Als we tijdig met alles klaar geraken, begin ik er misschien al in augustus ...