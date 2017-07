Heist-op-den-Berg / Ranst - Het verhaal in uw krant over de driejarige Tiele uit Itegem (Heist-op-den-Berg), die zowat aan alles allergisch is, heeft duidelijk veel mensen aangegrepen. De komende maanden zijn er verscheidene benefietacties gepland. Met dank aan Team Benetiele.

De jongen, die net drie jaar is geworden, reageert allergisch op bijna alle stoffen die voorkomen in het dagelijkse leven. Hij kan maar een paar voedingsmiddelen eten, kan niet buiten spelen of naar school ...