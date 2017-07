Spaanse student doet laatste stage in België: “Ik dacht dat Antwerpen een saaie stad zou zijn”

Antwerpen -

Voor zijn eindstage mocht student hotelmanagement Adrian Jimenez (23) uit Barcelona kiezen uit een lijst van tientallen hotels in Europese steden. Hij koos op basis van foto’s en YouTube-filmpjes voor jeugdherberg Pulcinella op het Bogaardeplein in Antwerpen. Een verkeerde keuze, vreesde hij bij zijn aankomst begin mei. “Ik had de indruk dat ik in een saaie stad was terechtgekomen”, lacht hij. Maar vandaag, twee maanden later, is hij vol lof over Antwerpen.