Robert Millar: ooit bergkoning in de Tour, nu vrouw

Hij was een begenadigd klimmer, Robert Millar (58). Bergkoning in de Tour de France van 1984 zelfs. Vandaag is hij een zij: Philippa York. Al jaren werd gespeculeerd over een geslachtsverandering, maar nu is ze er zelf mee naar buiten gekomen en wil ze opnieuw een actieve rol spelen in het wielrennen. “Het is gewoon gek dat er zoveel transgenders bestaan in de wereld, maar niet in de sport.”