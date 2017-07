Heist-op-den-Berg - Zowel in Heist-op-den-Berg als in Willebroek gaven meer koppels dan gemiddeld elkaar vrijdag het jawoord. De ‘magische’ datum, 7/7/17, zat daar allicht voor iets tussen. Met in totaal elf huwelijken op vrijdag en vandaag, zaterdag, worden in Heist zelfs records gebroken.

Tijdens zijn elf jaar als schepen van Burgerzaken in Heist-op-den-Berg heeft Eric Verbist (CD&V) nooit meer mensen in de echt verbonden in amper twee dagen tijd. “Vandaag (vrijdag, red.) hadden we maar ...