Boodschap voor later

Heist-op-den-Berg - Op de torenspits van de kerk van Schriek hebben ze deze week een boodschap achtergelaten in de bol op het kruis van de kerk. Aan toekomstige generaties wordt in een brief gevraagd om goed voor de kerk te zorgen. Het artikel uit deze krant van eerder deze week werd er ook bijgestoken, samen met een informatieboekje, een munt en een USB-stick. Verwacht wordt dat het nog honderd jaar gaat duren vooraleer er nog eens stellingen tot aan de top van de kerk zullen staan.

