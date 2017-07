IN BEELD. Pijnlijk: tot de rand verbrand

Nu de vakantie is begonnen, wil iedereen graag een mooi kleurtje. Maar soms loopt het mis. Wie te lang in de zon blijft, riskeert van kop tot teen ingebrande kledingstukken. Of nog belachelijker: ledematen. Als u niet wilt belanden in een fotocollage als deze, smeert u toch maar beter een laag zonnebrandcrème deze zomer.