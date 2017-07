Verliefd in de volière: “Blind getrouwd, dat werkt niet bij gieren”

Antwerpen -

Na 10 jaar renovatie is de Antwerpse Zoo klaar om in 2018 zijn 175ste verjaardag te vieren. We nemen een kijkje achter de schermen van de vernieuwde dierentuin, zo oud en zo modern tegelijkertijd. Is een gorilla ook bang voor de dokter? Wat maakt de dierenkok klaar voor een zwarte panter op dieet? Wie regelt er de blind dates bij de gieren? En hoe pak je de valies van een okapi die op vakantie gaat? Een week lang gaan we op zoek naar de bijzondere mensen achter de dieren. Vandaag het slot met

Marleen Huyghe, curator bij de vogels.