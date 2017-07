Wommelgem - Het aantal handelspanden dat in het Wommelgemse centrum leegstaat, is in een jaar tijd met 81% gestegen. “Een samenloop van omstandigheden, geen reden tot paniek”, klinkt het bij bestuur en handelaars.

In de winkelstraten staan in totaal twintig panden leeg. Vorig jaar waren dat er slechts elf. Wommelgem is zo de slechtste leerling van de klas in de regio. Op het Kerkplein hield onder meer de bekende ...