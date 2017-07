Exhibitionist op de fiets valt vrouwen en kinderen lastig

Een exhibitionist heeft donderdagavond zowel in Aartselaar als in Wilrijk toegeslagen. Telkens toonde hij zijn geslachtsdelen. In Wilrijk waren zelfs twee kinderen het slachtoffer van de man.

De perverse man verplaatste zich met de fiets. Eerst werd hij opgemerkt aan Neerland in Wilrijk. Twee kinderen die hem zagen, renden onmiddellijk weg en sloegen thuis alarm.

Nauwelijks een kwartiertje later dook hij op in Aartselaar, in de buurt van de Barones Ludwina de Borrekenslaan. Deze keer koos hij twee joggende vrouwen van 28 en 32 jaar oud als slachtoffers uit. “Eerst reed hij naar een dreefje in de Jan Stobbaertslaan en het Schuurveld en passeerde daar zijn slachtoffers een eerste maal. Het leek alsof hij wou gaan plassen. De manier waarop hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde vonden we vrij raar, maar we schonken er eigenlijk geen aandacht aan”, vertelt één van de vrouwen.

“Korte tijd later reed hij ons nog enkele malen voorbij. Eén van die keren zagen we dat zijn geslachtsdelen uit zijn broek hingen. En nog even later greep mijn vriendin mijn hand vast en riep dat we moesten wegspurten. De man kwam weer in onze richting gefietst, keek recht in de ogen van mijn vriendin en had zijn geslachtsdelen in zijn hand.”

Wegvluchten

De vrouwen zetten het op een lopen en renden in de richting van een vriendin die in de buurt woont. “Omdat we wisten dat ze kindjes had, wilden we, door het late uur, niet meer aanbellen. We hebben ons op haar oprit verstopt, belden haar op de gsm en klopten op een raam. Op dat ogenblik fietste de exhibitionist opnieuw voorbij. Hij keek wel, maar fietste gewoon weg.”

De politie werd van de feiten ingelicht, maar de dader kon ontkomen.