Deurne - Het gerestaureerde grafmonument van Jan Jacob de Laet, op het Sint-Fredegandus-begraafpark, is vrijdag ingehuldigd. De Laet was een belangrijk figuur uit de Vlaamse Beweging. In 1863 legde hij in de Kamer als eerste de eed af in het Nederlands.

In aanloop van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap werd in Deurne vrijdag het gerestaureerde monument ingehuldigd. Dat gebeurde in bijzijn van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), het districtsbestuur ...