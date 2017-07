Een Antwerpse burgemeester zonder hoofd: is deze legende waar of niet waar?

Antwerpen - Verhalen van vroeger vervagen mettertijd. Wat ooit actueel was, verdwijnt in de geschiedenis. Het licht van elke gebeurtenis dooft als een kaars. Herinneringen bewaren niet, ze worden zelfs vergeten in de naam van een straat. Of wat dacht u van de Van Stralenstraat, genoemd naar de enige inwoner van onze stad die als burgemeester onthoofd werd?...

Antwerpen was in de 16de eeuw het centrum van de wereld. Handel uit alle windhoeken zeilde naar de Scheldekaaien en zorgde voor rijkdom en welvaart in onze stad. Aan de Gouden Eeuw van Antwerpen kwam ...