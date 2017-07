Joren Dom speelt komend seizoen voor Beerschot Wilrijk. Het gerucht ging al iets langer de ronde, maar vrijdag-voormiddag tekende de 27-jarige rechterflankverdediger een contract voor drie jaar. Een overstap van Antwerp naar Beerschot Wilrijk is niet evident. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

“Ik kreeg dinsdag op Antwerp te horen dat er voor mij geen plaats was in de plannen van de club, ook al had ik nog een contract voor één seizoen”, zegt Joren Dom. “Ik trok daar mijn conclusies uit en ...